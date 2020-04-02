Битва за маски: американцы перехватили маски для Франции прямо в аэропорту Шанхая, заплатив три цены

CentralAsia (KG) - Американские покупатели перехватили партию масок, направлявшуюся из Китая в один из наиболее пострадавших от коронавируса районов Франции. Об этом пишет Гардиан.

Маски были в самолете на взлетной полосе в аэропорту Шанхая, который готовился к взлету. В этот самый момент американские покупатели, размахивали пачками наличных, предложили в три раза больше, чем французы.

В итоге самолет вылетел в незарегистрированный пункт назначения в США.

Жан Роттнер, врач больницы скорой помощи в Мюлузе на востоке Франции и президент Регионального совета Великого Востка, подтвердил сообщения о том, что часть масок, направляющихся в регион, где отделения интенсивной терапии наводнены пациентами с коронавирусом, была похищена американцами.

«Они прибывают прямо на взлетную полосу, вытаскивают наличные и платят за заказы в три-четыре раза больше, чем мы. Нам действительно нужно бороться с этим», - сказал Роттнер радио RTL.

Роттнер сказал, что им все еще удалось получить 2 миллиона масок ранее на этой неделе. «Это сложно. Нам нужно работать круглосуточно, чтобы эти маски попали сюда», - сказал он.

Помимо распоряжений французского правительства, несколько французских регионов заказали в общей сложности 1 миллиард масок, четверть из которых - из Китая.

Рено Музелье, глава юго-восточного региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, сказал, что у него также были проблемы с защитой масок. Муселье сказал, что он решил перевозить их по морю, что, по его словам, было медленнее, но более уверенно. «По крайней мере, таким образом, я могу быть уверен, что никто не украдет мои маски со взлетной полосы», - сказал он BFMTV.