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  3 апреля 2020
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Число смертей от коронавируса в мире превысило 50 тыс.
Коронавирусные похороны в Мадриде
Коронавирусные похороны в Мадриде

CentralAsia (KG) -  Число подтвержденных смертей от Covid-19 превысило 50 000, согласно подсчетам официальных данных, которые отражаются на счетчике университета Джона Хопкинса.
По данным американского исследовательского университета Мэриленда, который ведет интерактивную карту, отслеживающую ход пандемии, от вируса COVID-19 на данный момент умерло 50 230 человек.

Италия остается страной, наиболее пострадавшей от вспышки, с 13 915 смертельными случаями. Затем идет Испания с 10 003 смертельными случаями. В настоящее время США являются третьей страной, пострадавшей в наибольшей степени, с 5 316 смертельными случаями.

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