Число смертей от коронавируса в мире превысило 50 тыс.

Коронавирусные похороны в Мадриде

CentralAsia (KG) - Число подтвержденных смертей от Covid-19 превысило 50 000, согласно подсчетам официальных данных, которые отражаются на счетчике университета Джона Хопкинса.

По данным американского исследовательского университета Мэриленда, который ведет интерактивную карту, отслеживающую ход пандемии, от вируса COVID-19 на данный момент умерло 50 230 человек.

Италия остается страной, наиболее пострадавшей от вспышки, с 13 915 смертельными случаями. Затем идет Испания с 10 003 смертельными случаями. В настоящее время США являются третьей страной, пострадавшей в наибольшей степени, с 5 316 смертельными случаями.