Миллион человек заразились вирусом COVID-19

CentralAsia (KG) - Заразившихся коронавирусом уже миллион человек. Эти данные приводит счетчик Университета Джона Хоппкинса, который ведет подсчет официальных данных.

Реальная цифра зараженных может быть в несколько раз выше. Например, официальные данные, как правило, не включают в себя заболевших, но не проявляющих симптомов.

Также сегодня число смертей перевалило за 50 тыс. Это включает только данные больниц. В статистику не включены умершие дома или в домах престарелых.

Самыми зараженными странами остаются США 226 тыс. зараженных на 12 часов ночи по бишкекскому времени 2 апреля, затем идут Италия (115 тыс.), Испания (110 тыс), Китай (82 тыс), Германия (81 тыс).

По числу смертей лидирует Италия (14 тыс), Испания (10 тыс.), США (5,3 тыс), Франция (4 тыс.), Китай (3,3 тыс.), Иран (3,1 тыс).