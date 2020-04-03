Шпионы, перехваты и запреты на экспорт: глобальная битва за ресурсы в борьбе с вирусом

Защитный костюм

CentralAsia (KG) - По словам двух французских чиновников, американским покупателям, размахивающим пачками наличных денег, удалось вырвать партию масок, которую должны были отправить из Китая в один из наиболее пострадавших районов от коронавируса во Франции.

Маски были в самолете в аэропорту Шанхая, который был готов взлететь, когда американские покупатели пришли и предложили в три раза больше, чем платили их французские коллеги.

Жан Роттнер, врач и президент регионального совета GrandEst, сказал, что были потеряны несколько миллионов масок.

Роттнер не стал идентифицировать покупателей, на кого они работали или в какой из штатов США улетел груз. Но другой французский чиновник, также занимающийся закупкой масок из Китая, заявил, что группа действует от имени правительства США.

В среду на пресс-конференции в Бразилии министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта заявил, что недавние попытки Бразилиа приобрести защитное снаряжение, такие как перчатки и маски, у Китая провалились.

«Сегодня США отправили 23 своих самых больших грузовых самолета в Китай, чтобы забрать приобретенный материал. Многие из наших покупок, которые мы надеялись подтвердить для снабжения [нашей системы здравоохранения], провалились», - сказал он. «Весь мир тоже хочет [этих вещей]. Существует проблема гипер-спроса».

Мандетта попросил простых бразильцев сделать самодельные маски из кусочков ткани, чтобы у медицинских работников оставалось профессиональное оборудование.

По мере того как пандемия усиливается и правительства впадают в панику, их также обвиняют в использовании сомнительных методов для получения поставок в борьбе с коронавирусом. Тактика варьировалась от блокирования экспорта медикаментов до отправки шпионов в секретные миссии для поиска тестов.

Опасаясь нехватки и нагрузки на свои системы здравоохранения, ряд государств, в том числе Франция, Германия и Россия, приняли такие меры, как накопление масок и защитных материалов или защитных костюмов. Это также означает ограничение экспорта медицинского оборудования.

Турция, говорят, пошла еще дальше, не только запретив экспорт защитного снаряжения, но и, по-видимому, отказалась от экспорта масок, за которые уже заплатили.

В сообщениях бельгийской газеты Le Soir и итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera говорится, что турецкие маски, предназначенные для этих стран, так и не поступили. В Италии после того, как премьер-министр Джузеппе Конте позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, потребовалось более двух недель, чтобы маски отпраивли. В Бельгии поставки все еще не осуществлены, несмотря на формальную жалобу в полицию со стороны министерства здравоохранения страны.

Турция также угрожает заставить отечественных производителей масок отдавать их только государству. Местное новостное агентство Hurriyet процитировало министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который заявил, что власти будут конфисковывать фабрики, если компании не согласятся продавать их исключительно министерству здравоохранения.

Китай, крупнейший в мире производитель масок, был первой страной, пострадавшей от вспышки Covid-19, и также был обвинен в утаивании своих запасов. Однако с тех пор он стал одной из немногих стран, которые пошли другим путем, продавая или жертвуя миллионы масок в Европу. Одна такая партия, предназначенная для Италии, прошла через Чешскую Республику, где она была перехвачена властями при спорных обстоятельствах.

Чешские власти опровергли обвинения в краже со стороны государства со стороны через радиостанцию новостей итальянской общественной телекомпании RAI. Они сказали, что маски попали на склад к северу от Праги, где они были конфискованы в ходе операции по борьбе с торговлей людьми. Позднее министр иностранных дел Томаш Петржичек заявил, что его правительство отправило в Рим в качестве компенсации 110 000 масок.

Аналогичный инцидент произошел в Кении, где партия масок до 6 миллионов, направлявшаяся в Германию, таинственным образом исчезла при прохождении через восточноафриканскую страну, хотя не было никаких предположений о том, что за этим могло стоять правительство этой страны.

Лекарства и тесты на коронавирус также востребованы во всем мире. После того, как президент США предположил, не имея полностью подтвержденных научных данных, что противомалярийный препарат может лечить Covid-19, Индия немедленно запретила экспорт гидроксихлорохина.

Израильская разведка «Моссад» запустило несколько тайных международных операций заполучить сотни тысяч наборов для тестирования на коронавирус.

Местные СМИ, ссылаясь на неопознанных медицинских работников и представителей разведки, предположили, что комплекты были куплены у недружественной страны, которая не хотела бы, чтобы такая сделка стала достоянием общественности. Многие страны не признают Израиль из-за палестинского вопроса.

Несколько правительств в последние недели даже начали увеличивать запасы продовольствия на внутреннем рынке. Казахстан, крупный производитель муки, запретил экспорт. Вьетнам, третий по величине экспортер риса в мире, сделал то же самое. Сербия сначала заблокировала экспорт лекарств, а затем и подсолнечника.

Глобальная нехватка продовольствия не ожидается, и большинство стран сохраняют свои рынки открытыми, но усилия обеспокоенных правительств по борьбе за контроль над ресурсами отпугивает многих.

Абрахам Л. Ньюман, профессор факультета государственного управления Джорджтаунского университета, и Генри Фаррелл, профессор политологии и международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона, заявили, что существует риск того, что мир «уйдет в недоверие и эгоизм».

«Высокий уровень взаимных подозрений, возникающих в настоящее время между государствами, усложнит координацию международной реакции», - написали они в Havard Business Review. «Правительствам трудно быть щедрыми, когда их граждане напуганы, а поставки ограничены. И все же это может привести к спирали страха и мести ».

В прошлом месяце немецкие СМИ сообщили, что администрация Трампа предложила немецкой медицинской компании большие суммы денег за эксклюзивный доступ к вакцине. Несмотря на то, что компания CureVac опровергла эти сообщения, инцидент явно потряс другие страны.

Государственная китайская газета Global Times опубликовала передовую статью, в которой поиск вакцины описывается как «битва, которую Китай не может позволить себе проиграть».

Ссылаясь на отчеты о CureVac, газета написала: «Учитывая действия двух ведущих западных стран, мы видим, что Китай не может рассчитывать на Европу или США в разработке вакцин. Китай должен быть сам по себе в этой важной области».



Гардиан,

2 апреля, 2020