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  3 апреля 2020
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Коронавирус был обнаружен в здании, в котором находится посольство Монголии в Сингапуре

CentralAsia (MNG) -  О новом случае коронавирусной инфекции сообщалось в Сингапуре, в здании «Parkview Square», в котором находится посольство Монголии на 24-м этаже здания.

Поэтому в начале месяца монгольским гражданам советовали не ходить лично, потому что здание дезинфицируется.

По сообщению посольства Монголии в этой стране, консульские услуги будут предоставляться в электронном виде.

«Parkview Square» - это офисное здание, расположенное в центральной части центрального района Сингапура. Оно расположено вдоль Норт-Бридж-роуд и недалеко от крупного коммерческого центра в центре Марины.

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На «Parkview Square» расположено Почетное консульство Омана на 4-м этаже, Посольство Объединенных Арабских Эмиратов на 9-м этаже, а также посольства Австрии и Монголии на 24-м этаже здания.

«Parkview Square» было разработано американской фирмой James Adams Design совместно с DP Architects из Сингапура. Это был последний крупный проект покойного С. С. Хванга, тайваньского магната, который был основателем и председателем Chyau Fwu Group.

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