Монголия запрещает рыбалку

CentralAsia (MNG) - Монголия ввела общий запрет на лов рыбы с 1 апреля по 15 июня в период размножения в соответствии с Законом о животных, говорится в заявлении Министерства окружающей среды и туризма, опубликованном во вторник (31 марта).

Любой, кто нарушит запрет, будет оштрафован на сумму, в пять раз превышающую минимальную заработную плату - или 2 100 000 тугриков (756 долларов США).

За период размножения популяция рыб может увеличиться в 20 раз.

Запрет также будет действовать в разное время в зависимости от периодов размножения разных видов рыб. Например:

-Для видов рыб в регионе Дархад с 1 августа по 20 октября

-Для видов рыб в озере Буйр с 15 мая по 1 августа

-Для байкальской омули (Байкальский омуль (лат. Coregonus migratorius) — рыба рода сигов семейства лососевых. ) с 30 августа по 30 октября

-Для рыбы зарама с 5 сентября по 30 января

-Для алтайской форели с 15 июня по 31 августа

-Для всех других видов с 1 апреля по 15 июня.

По данным министерства, в стране зарегистрировано 75 видов рыб.