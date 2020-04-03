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  3 апреля 2020
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Монголия запрещает рыбалку

CentralAsia (MNG) -  Монголия ввела общий запрет на лов рыбы с 1 апреля по 15 июня в период размножения в соответствии с Законом о животных, говорится в заявлении Министерства окружающей среды и туризма, опубликованном во вторник (31 марта).

Любой, кто нарушит запрет, будет оштрафован на сумму, в пять раз превышающую минимальную заработную плату - или 2 100 000 тугриков (756 долларов США).

За период размножения популяция рыб может увеличиться в 20 раз.

Запрет также будет действовать в разное время в зависимости от периодов размножения разных видов рыб. Например:

-Для видов рыб в регионе Дархад с 1 августа по 20 октября

-Для видов рыб в озере Буйр с 15 мая по 1 августа

-Для байкальской омули (Байкальский омуль (лат. Coregonus migratorius) — рыба рода сигов семейства лососевых. ) с 30 августа по 30 октября

-Для рыбы зарама с 5 сентября по 30 января

-Для алтайской форели с 15 июня по 31 августа

-Для всех других видов с 1 апреля по 15 июня.

По данным министерства, в стране зарегистрировано 75 видов рыб.

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CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
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