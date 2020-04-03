Папа Римский назначил главу апостольской префектуры в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Итальянский священник отец Джорджо Маренго, «Institutum Missionum a Consolata», стал новым Апостольским викариатом Улан-Батора, в юрисдикцию которого входит вся Монголия.

Папа Франциск в четверг назначил итальянского отца-миссионера-консолата Джорджо Маренго главой апостольской префектуры Улан-Батора. В то же время он был возведен в ранг епископа с титульным престолом Кастры Северианы.

45-летний священник в настоящее время является региональным советником по Азии, настоятелем по Монголии и приходским священником Марии Милосердия в Арвайхээре. Арвайхээр — город, административный центр аймака Өвөрхангай в Монголии, сообщает Vatican News.

Отец Маренго вступает во владение филиппинским епископом Венцеслао Падилья из Конгрегации Непорочного Сердца Марии (CICM), который умер 25 сентября 2018 года.

Апостольский викариат или апостольская префектура - это местная церковь, которая еще не была утверждена в качестве епархии. Его управление назначено апостольскому викарию или апостолу, который управляет им во имя Папы.

Отец Джорджо Маренго родился 7 июня 1974 года в Кунео, Италия.

С 1993 по 1995 год он изучал философию на богословском факультете Северной Италии, а с 1995 по 1998 год он изучал теологию в Папском григорианском университете Рима.

24 июня 2000 года он принял свои религиозные обеты в качестве члена миссионеров Консолаты, официально известных под латинским названием «Institutum Missionum a Consolata» (IMC).

С 2000 по 2006 год он продолжил дальнейшее обучение в римском Папском городском университете, где получил лицензию и докторскую степень по миссиологии.

Со времени своего священнического рукоположения он занимался своим пастырским служением в Монголии, в Арвайхээре. В 2003 году он был назначен в Миссию в Монголии (первый миссионер И.М.С. в Монголии). В 2016 году он был назначен региональным советником по Азии, настоятелем по Монголии и приходским священником прихода Марии Матери Милосердия в Арвайхээре.