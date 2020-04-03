[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия в марте экспортировала 90 тыс. тонн угля в Китай, - The Borneo Bulletin

CentralAsia (MNG) -  В марте Монголия экспортировала около 90 тыс. тонн угля в Китай, говорится в сообщении Главного таможенного управления Монголии.

Экспорт угля осуществлялся в Китай через четыре пограничных пункта, а именно, Гашуунсухайт, Замын-Ууд, Шивээхурэн и Хангийн Боомт, сообщает The Borneo Bulletin со ссылкой на Главного таможенного управления Монголии. The Borneo Bulletin - ежедневная англоязычная газета в Брунее.

Страна возобновила экспорт угля в Китай в середине марта после остановки, которая началась 10 февраля из-за пандемии COVID-19.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы открыть еще четыре пограничных пункта, а именно Бичигт, Баянхошуу, Бургастай и Булган, чтобы увеличить экспорт», - заявил представитель Министерства транспорта Ёндонсурэн Жаргалсайхан.

По словам чиновника, Монголия также возобновила экспорт других продуктов горнодобывающей промышленности, в том числе медных концентратов и железных руд, в Китай.

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Турция начала пропускать грузовики из Узбекистана, застрявшие на турецко-грузинской границе
  • Десятки граждан Кыргызстана и Узбекистана 10 дней живут в аэропорту Новосибирска
  • В Турции от коронавируса умер бывший министр здравоохранения, профессор, который лечил первого зараженного



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com