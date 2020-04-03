Монголия в марте экспортировала 90 тыс. тонн угля в Китай, - The Borneo Bulletin

CentralAsia (MNG) - В марте Монголия экспортировала около 90 тыс. тонн угля в Китай, говорится в сообщении Главного таможенного управления Монголии.

Экспорт угля осуществлялся в Китай через четыре пограничных пункта, а именно, Гашуунсухайт, Замын-Ууд, Шивээхурэн и Хангийн Боомт, сообщает The Borneo Bulletin со ссылкой на Главного таможенного управления Монголии. The Borneo Bulletin - ежедневная англоязычная газета в Брунее.

Страна возобновила экспорт угля в Китай в середине марта после остановки, которая началась 10 февраля из-за пандемии COVID-19.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы открыть еще четыре пограничных пункта, а именно Бичигт, Баянхошуу, Бургастай и Булган, чтобы увеличить экспорт», - заявил представитель Министерства транспорта Ёндонсурэн Жаргалсайхан.

По словам чиновника, Монголия также возобновила экспорт других продуктов горнодобывающей промышленности, в том числе медных концентратов и железных руд, в Китай.