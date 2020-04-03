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  3 апреля 2020
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Премьеры Узбекистана и Кыргызстана обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 2 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова с главой правительства Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Как сообщила пресс-служба Кабинета Министров Кыргызстана, в ходе разговора премьеры двуз стран обсудили вопросы двустороннего узбекско-кыргызского сотрудничества, а также ситуация с коронавирусом.

Мухаммедкалый Абылгазиев выразил благодарность правительству Узбекистана за предоставленную гуманитарную помощь и отметил, что кыргызская сторона высоко ценит содействие Узбекистана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, 2 апреля в Ошскую область КР из Узбекистана были доставлены 1 000 тонн муки, 7 000 комплектов медицинских защитных костюмов, 2 000 штук одноразовых респираторов N95, 20 000 перчаток, 500 защитных очков, 200 медицинских пирометров и 2 000 тест-систем и соответствующих реагентов к ним.

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