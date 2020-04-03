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  3 апреля 2020
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В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса

CentralAsia (KZ) -  4 апреля, в традиционный китайский День поминовения усопших, в Китае будет проведена национальная церемония в память павших в борьбе против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и тех соотечественников, которые скончались из-за этой болезни, сообщает агентство «Синьхуа».

Во время церемонии государственные флаги по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей будут приспущены в знак траура, а общественная развлекательная деятельность будет приостановлена.

4 апреля ровно в 10 часов (07:00 по Бишкеку) китайцы по всей стране почтят память жертв заболевания трехминутным молчанием, в то время как сирены воздушного налета, гудки автомобилей, поездов и судов прозвучат в знак скорби.

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