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  3 апреля 2020
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В Узбекистане полностью вылечились ещё 13 больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.

Как сообщила пресс-служба Минздрава РУз, 12 из них лечились в Научно-исследовательском институте вирусологии в Ташкенте, а один – в учреждении, специализированном на лечении инфекционных заболеваний, Хорезмской области.

Министр здравоохранения Алишер Шадманов и другие официальные лица проводили их в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Один из граждан, вылечившихся от коронавирусной инфекции, прибыл в Узбекистан 13 марта нынешнего года рейсом Стамбул–Ташкент, а другой – 18 марта рейсом Москва–Ташкент.

На сегодня в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью вылечилось всего 25 человек.

На утро 3 апреля коронавирус выявлен у 205 граждан Узбекистана, 2 -скончались.

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