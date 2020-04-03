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  3 апреля 2020
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Минздрав Узбекистана запустил Телеграм-бот по вопросам о коронавирусе

CentralAsia (UZ) -  Команда из 85 опытных врачей, профессоров и преподавателей круглосуточно отвечает на все вопросы узбекистанцев о коронавирусе, сообщает пресс-служба Минздрава РУз.

Минздрав Узбекистана запустил официальный телеграм-бот “coronavirusyordam” с целью эффективной и правильной организации пропаганды среди населения в текущей эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба Минздрава.

В этом телеграм-боте по категориям размещен набор часто задаваемых вопросов и подготовленные к ним ответы, подготовленные специалистами. Кроме того, граждане могут переписываясь с операторами, отправлять им вопросы и получать от них ответы. Операторы работают в режиме 24/7.

Сообщается, что команда из 85 опытных врачей, профессоров и преподавателей круглосуточно отвечает на все вопросы населения. Чаты бота-консультанта доступны на узбекском и русском языках.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Министерства здравоохранения по COVID-19 создана возможность для прохождения предварительного теста на коронавирусную инфекцию. Для этого нужно нажать на красную кнопку «Предварительные тесты по определению COVID-19» в правом углу сайта и ответить на вопросы. Контрольные вопросы сформулированы вирусологами.

Для получения достоверной и полноценной информации граждане Узбекистана также могут обращаться в Call-центр с коротким номером 1003.

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