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  3 апреля 2020
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Covid-19 не был обнаружен в двух подозреваемых случаях в Дархане и Сэлэнгэ, - Минздрав Монголии

CentralAsia (MNG) -  Вчера на брифинге Минздрава Монголии сообщили, что женщина, посетившая Турцию, Корею и Индию, была изолирована в отделении инфекционных болезней главной больницы аймака Сэлэнгэ, и студент из России был изолирован в аймаке Дархан-Ууле. И у обоих была диагностирована пневмония.

Сегодня утром в оперативном штабе Министерства здравоохранения состоялся очередной брифинг.

На брифинге глава Национального центра инфекционных заболеваний Д.Нямхуу заявил, что у двух пациентов все анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме дали отрицательные результаты.

«У 43 монгольских военнослужащих, вернувшихся из Катара коронавирус не обнаружен. Всего было протестированы 326 человек. Используется экспресс-тест или 15-20 минутный тест, окончательный результат теста подтверждается ПЦР-тестом», - сказал он.

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