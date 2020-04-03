В США уволили капитана военного корабля, который просил помочь эвакуировать зараженных коронавирусом членов экипажа

Капитан Бретт Крозьер/ US NAVY

CentralAsia (CA) - В США уволили капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьера, который написал в Пентагон рапорт с просьбой оказать экстренную помощь экипажу корабля в связи со вспышкой коронавируса, передает ВВС.

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли заявил на пресс-конференции в Вашингтоне, что капитан поднял тревогу без причин.

«У меня нет таких сведений, и я не пытаюсь предположить, что он намеренно допустил утечку информации. Это появилось в «Сан-Франциско кроникл». Для нас всех это стало большой неожиданностью, и я этот документ увидел впервые в газете. Но могу сказать, что он послал это письмо довольно широко. И делая это, он не подумал о том, как предотвратить утечку, что, по моему мнению, было его обязанностью», - сказал он.

В своем рапорте Крозьер призвал немедленно эвакуировать экипаж с корабля, поскольку на нем началась вспышка Covid-19. На прошлой неделе корабль бросил якорь на острове Гуам в Тихом океане, где находится американская военная база, после того, как у 25 членов экипажа подтвердился коронавирус.

Капитан корабля считает, что на авианосце просто невозможно обеспечить должные карантинные меры, поскольку моряки живут и работают в непосредственной близости друг от друга. «Мы не на войне. Моряки не должны погибать. Если мы не предпримем действия сейчас, то не сможем должным образом позаботиться о нашем главном достоянии - наших моряках», - написал Крозьер.

Он предлагал эвакуировать большую часть из 4 тыс. членов экипажа авианосца и оставить на борту лишь 40-50 человек, которые смогут поддерживать работу атомного реактора, провести дезинфекцию и обеспечить безопасность судна.

1 апреля ВМС США сообщили, что с борта сняты 1000 членов экипажа, и эвакуация продолжается.

В ответ на вопрос Русской службы ВВС о том, сколько моряков на корабле заразились Covid-19, официальный представитель авианосца сообщила, что американский флот не раскрывает сведения о боеготовности своих подразделений и не дает подробностей об их оперативной деятельности.

«Члены команды, у которых выявлено заболевание, будут оставаться в изоляции на базе, за ними ежедневно осуществляется медицинский контроль. Ни один из моряков с подтвержденным диагнозом не госпитализирован», - сказала Джули Холланд.

Как сообщает ВВС, коронавирус обнаружен сразу на нескольких боевых кораблях по всему миру: из-за вируса досрочно прекращает боевое дежурство и возвращается на базу подлодка нидерландского флота «Дольфейн». По данным источников CNN, в минобороны США, вспышка коронавируса произошла и на другом американском авианосце - корабле «Рональд Рейган».