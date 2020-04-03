В регионах Туркменистана жители больше месяца испытывают трудности со снятием денег в банкоматах

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане жители Дашогуза и районов области уже больше месяца испытывают трудности со снятием денег. Очереди перед терминалами длинные, люди не могут обналичить деньги за предыдущие месяцы, а уже вот-вот начнется перевод пенсий и пособий на банковские карты за апрель, пишет Тurkmen.news.

Как сообщает издание, в некоторых банках Дашогуза сократили число банкоматов, а на предприятиях, и особенно в сельской местности, их попросту вывели из сервиса.

«Еще день-два, и к банкоматам хлынет толпа народу, — считает источник turkmen.news в Болдумсазе. – Денег и так мало, а тут кому они достанутся… Придется и дальше часами простаивать у терминала или ходить от одного к другому в надежде, что где-нибудь, да повезет».

Отмечается, что банкоматы пополняются деньгами стабильно и в достаточном объеме лишь в некоторых избранных ведомствах: управлении полиции, прокуратуре и МНБ.

Оплатить покупки картой можно далеко не везде. У торговцев на рынках терминалов для оплаты нет вообще, а в государственных магазинах часто нет связи с банком.

Туркменистан, похоже, вступил в новую фазу экономического кризиса, отягощенного снижением мировых цен на углеводороды и пандемией COVID-19, отмечает издание.

В стране повсеместно ощущается нехватка денег, на рынках дорожают продукты первой необходимости, а некоторых и вовсе нет в продаже. Общую картину кризиса дополнила последняя информация Центрального банка Туркменистана о том, что с 1 апреля работникам иностранных компаний зарплата будет доступна в местной валюте, а не в американской, несмотря на различие в курсах валюты на "чёрном" рынке и официальным.