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  3 апреля 2020
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Запрет на использование угля в Улан-Баторе. Снизился уровень загрязнения воздуха

CentralAsia (MNG) -  В марте 2019 года правительство Монголии решило полностью запретить использование сырого угля в качестве топлива в столице Улан-Баторе. С тех пор загрязнение воздуха в Улан-Баторе заметно уменьшилось.

Согласно официальным данным, уровни вредных микроскопических твердых частиц, известных как PM 2.5, в воздухе снизились почти на 60% в зимние месяцы 2019-2020 годов по сравнению с предыдущим годом.

Должностные лица из Улан-Баторского специализированного инспекционного агентства и Департамента по снижению загрязнения воздуха работают над тем, чтобы контролировать выполнение решения правительства о запрете использования сырого каменного угля с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года.

Дым из юрточных районов, в которых проживают более 220 000 семей, или половина населения столицы, считается главным виновником хронического загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

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Правительство выпустило на рынок альтернативный продукт, изготовленный из полукокса, побочного продукта угля.

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