В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 444

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:40 в Казахстане зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав Казахстана.

Новые случаи обнаружены в Северо-Казахстанской области - 3, Атырауской области - 1, Туркестанской области - 3, Актюбинской области - 2.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 444 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане – 199;

- Алматы – 91;

- Карагандинской области - 21;

- Атырауской области - 20;

- Акмолинской области - 19;

- Жамбылской области - 6;

- Шымкенте - 11;

- Восточно-Казахстанской области - 3;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области - 7;

- Северо-Казахстанской области - 14;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 26;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 14.