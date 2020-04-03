В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 444

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09:40 в Казахстане зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав Казахстана.
Новые случаи обнаружены в Северо-Казахстанской области - 3, Атырауской области - 1, Туркестанской области - 3, Актюбинской области - 2.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 444 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султане – 199;
- Алматы – 91;
- Карагандинской области - 21;
- Атырауской области - 20;
- Акмолинской области - 19;
- Жамбылской области - 6;
- Шымкенте - 11;
- Восточно-Казахстанской области - 3;
- Алматинской области - 9;
- Актюбинской области - 7;
- Северо-Казахстанской области - 14;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 1;
- Кызылординской области - 26;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 14.