В больницах Великобритании предупреждают о нехватке кислорода для пациентов на аппарате ИВЛ

Во временный госпиталь в Excel Center (Лондон) привезли цистерну с кислородом

CentralAsia (KZ) - В одной из больниц Лондона (Национальная система здравоохранения, NHS) наблюдается нехватка кислорода для пациентов с вирусом Covid-19, находящихся на аппарате ИВЛ. Инцидент в крупной национальной больнице вызывает опасения по поводу поставок кислорода во время пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.

Данная ситуация побудила руководителей больницы срочно предупредить все отделения NHS в Англии, чтобы ограничить число людей, которых подключают к механическим вентиляторам и машинам непрерывной подачи воздуха в дыхательные пути.

В понедельник в письме к руководству больницы говорилось, что этот риск представляет собой «критическую проблему безопасности», которая может иметь серьезные последствия для всех пациентов, которые полагаются на кислород, чтобы остаться в живых. Руководству были даны рекомендации, чтобы они предприняли ряд срочных действий для снижения риска внезапного истощения их собственных запасов кислорода из-за высокой потребности.

Из-за внезапного увеличения числа пациентов, получающих поддержку дыхания из-за коронавируса, есть риск полного прекращения подачи кислорода в больницу, что может привести к прекращению его подачи всем, кто нуждается в нем, чтобы помочь им бороться с инфекцией в легких.