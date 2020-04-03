В Узбекистане вводится обязательная видеофиксация при задержании

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане теперь будет применяться видеозапись при задержании лица, сообщении его процессуальных прав, личном обыске и выемке, проводимым при задержании лица, а также отказе от защитника.

Законопроект о введении обязательной видеозаписи при задержании подозреваемых в правонарушении одобрили в первом чтении депутаты нижней палаты парламента Узбекистана, сообщила пресс-служба Олий Мажлиса.

Согласно законопроекту, на сотрудников правоохранительных органов и судов возлагается обязательство по незамедлительному уведомлению родственников или иных близких лиц подозреваемого, обвиняемого о применении в отношении них меры процессуального принуждения в виде задержания, заключения под стражу, домашнего ареста или помещения лица в медучреждение для производства экспертизы.

Также теперь будет применяться видеозапись при задержании лица, сообщении его процессуальных прав, личном обыске и выемке, проводимых при задержании, а также отказе от защитника.

В случаях задержания лица без фиксации видеозаписью, сотрудник госоргана в обязательном порядке разъясняет права задержанного с фиксацией видеозаписью после доставления его в здание правоохранительного органа.

