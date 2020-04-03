В США замечен скачок смертности от коронавируса
- Азия и мир, общество
- 11:00, 03 апреля 2020
- Просмотров: 2924 Кыргызча
CentralAsia (CA) - За последние сутки в США увеличилось количество летальных исходов от коронавирусной инфекции.
По официальным данным, в США зарегистрировано 245,1 тыс. зараженных, из их умерло более 6 тыс. человек, около тысячи из них за последний день.
Сегодня количество зараженных вирусом превысило 1 миллион, умерло более 50 тыс. человек. США стоит на первом месте по количеству случаев заражения.