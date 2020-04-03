В США замечен скачок смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в США увеличилось количество летальных исходов от коронавирусной инфекции.

По официальным данным, в США зарегистрировано 245,1 тыс. зараженных, из их умерло более 6 тыс. человек, около тысячи из них за последний день.

Сегодня количество зараженных вирусом превысило 1 миллион, умерло более 50 тыс. человек. США стоит на первом месте по количеству случаев заражения.