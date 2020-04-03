Зафрахтованный рейс из Южной Кореи доставил 261 гражданина в Монголию

CentralAsia (MNG) - По решению правительства и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, ночью 2 апреля зафрахтованный рейс самолета авиакомпании МИАТ на борту с 261 гражданином и медицинским грузом приземлился в столичном международном аэропорту «Буянт-Ухаа».

Граждане Монголии в том числе 255 взрослых и 6 новорожденных детей временно пребывали за рубежом и имели проблемы с возвращением на родину из-за пандемии коронавируса.

Сразу после приземления самолета, пассажиры и экипаж самолета были помещены в изоляцию на 21 день в Национальном центре инфекционных заболеваний.