В Узбекистане заключенных временно перестанут допрашивать в СИЗО и тюрьмах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане заключенные в тюрьмах и СИЗО временно не будут встречаться с сотрудниками правоохранительных органов и вывозиться на следственные мероприятия и суды. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена республики.

«В связи с введением карантина вывоз лиц из следственных изоляторов и учреждений по исполнению наказания на следственные и судебные процессы, встречи с адвокатами и сотрудниками правоохранительных органов приостановлены. В тоже время, для обеспечения права на получение юридической помощи лицам, находящимся в следственных изоляторах и учреждениях по исполнению наказания, созданы условия для беседы с адвокатами по телефону», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следственных изоляторах и колониях проводится обязательная дезинфекция всех помещений и территорий.

Ранее сообщалось, что на время карантина все свидания заключенных с родственниками временно запрещены. Заключённым предоставляются вместо этого телефонные переговоры.