В Милане закрыли главный крематорий, теперь там будут кремировать тела умерших от коронавируса

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CentralAsia (CA) - Главный крематорий города Милан в Италии закрыли, теперь там будут кремировать тела умерших от коронавируса, сообщает ВВС.

По последним данным, Италия стоит на втором месте по количеству зараженных коронавирусом после США. Но по числу смертности пациентов стоит на первом месте, в стране от коронавируса умерло более 13 тыс. человек.