В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
- Азия и мир, общество
- 11:42, 03 апреля 2020
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- Обновлено: 11:43, 03 апреля 2020
CentralAsia (CA) - Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса, сообщает Синьхуа.
Завтра на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги и отменят развлекательные общественные мероприятия в стране.
С 10:00 по местному времени пройдут три минуты молчания. В память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.
В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.
С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8
С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8
В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.
С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8
С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8
В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.
С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8
С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8