[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса, сообщает Синьхуа.

Завтра на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги и отменят развлекательные общественные мероприятия в стране.

С 10:00 по местному времени пройдут три минуты молчания. В память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.

С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8
В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.

С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8
В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.

С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Монгольский экспорт медного концентрата сократился не из-за коронавируса, - Таможенное управление
  • Фотографии 12 часов дня в городах планеты Земля, пораженной вирусом
  • Гурбангулы Бердымухамедов посетил Институт МВД, где пострелял по мишеням (видео)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com