В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса, сообщает Синьхуа.



Завтра на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги и отменят развлекательные общественные мероприятия в стране.



С 10:00 по местному времени пройдут три минуты молчания. В память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

В этот день на зданиях китайских и иностранных посольств и консульств приспустят флаги. В КНР также отменят развлекательные общественные мероприятия.



С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в стране пройдут три минуты молчания. Помимо этого в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.



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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e8698909a7947457e5184a8