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  3 апреля 2020
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Создан Ученый совет при музее Чингисхана

CentralAsia (MNG) -  2 апреля состоялась церемония закладки фундамента и начала строительства по созданию музея «Чингис хаан», инициированного премьер-министром У.Хурэлсухом.

Глава правительства лично принял участие и выступил с речью на торжественной церемонии начала строительных работ.

Официально объявив о запуске строительства музея, он отметил: «Этот день является историческим днем для монгольского народа. Названный в честь великого Чингис хаана музей станет Дворцом-хранителем национальной истории, культуры и интеллекта. Музей будет воспитывать патриотизм, интерес к истории своей страны. Спасибо, всем кто приложил усилия в претворении проекта в жизнь и монгольскому народу за поддержку».

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После завершения всех подготовительных работ к строительству музея Чингисхана в городе Улан-Батор премьер-министр У. Хурэлсух издал распоряжение о создании ученого совета, отвечающего за профессиональные консультации по созданию музея.

Совет состоит из десяти следующих членов:

Глава:

• Д.Рэгдэл, президент Монгольской академии наук (МАН)

Члены:

• А.Цанжид, руководитель Института философии МАН

• Л.Дашням, государственный деятель искусств

• Г. Мэнд-Ооёо, писатель и поэт, президент Монгольской академии культуры и поэзии, лауреат ордена Чингисхана

• Г. Мягмарсамбуу, руководитель Института истории и археологии МАН

• Б. Цогтбаатар, руководитель Института истории и археологии МАН

• Б.Баатархуу, директор Улан-Баторского городского архивного управления

• Н.Ням-Осор, президент Международного университета Их Засаг

• Н.Наранбаатар, генеральный директор Государственного академического театра драмы.

• Г. Пурэвбат, буддийский лама и осветитель.

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На встрече с членами совета Премьер-министр обменялся мнениями о государственной культурной политике и ходе работы по развитию музея Чингисхана. Выразив готовность ввести музей в эксплуатацию в назначенное время, премьер-министр Хурэлсух отметил, что музей должен служить прекрасным местом поклонения монгольского народа и популяризации истории Монголии и наследия Чингисхана, охватывающего широкий спектр. предметов традиционного наследия.

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