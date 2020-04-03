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  3 апреля 2020
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ВБ одобрил финансирование в размере $26,9 млн для борьбы с COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Учитывая распространение пандемии и необходимость лучшей готовности к будущим кризисам, Совет исполнительных директоров Всемирного банка 2 апреля утвердил $26,9 млн в рамках проекта здравоохранения в Монголии по профилактике, ответным мерам и обеспечению готовности к ответным мерам на вспышки COVID-19.

В рамках проекта будут обучены врачи скорой помощи, медсестры и персонал интенсивной терапии; поддержка закупки медицинского и лабораторного оборудования, а также укрепление диагностического потенциала COVID-19 в Улан-Баторе и во всех аймаках в ответ на неотложную необходимость реагирования на COVID-19.

Несмотря на то, что в Монголии нет публичной вспышки, в стране сохраняется высокий риск распространения COVID-19. Приоритетом правительства является принятие мер против эпидемии COVID-19.

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