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  3 апреля 2020
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В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 450

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 в Казахстане
зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Казахстана.

Новые случаи выявлены в Туркестанской области - 2 случая, Карагандинской области – 1, Северо-Казахстанской области - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 448 случаев регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султан - 199;

- Алматы - 91;

- Карагандинской области - 22;

- Атырауской области - 20;

- Акмолинской области - 19;

- Жамбылской области - 6;

- Шымкент - 11;

- Восточно-Казахстанской области - 3;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области - 7;

- Северо-Казахстанской области - 15;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 26;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 16.

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