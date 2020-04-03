В Казахстане число зараженных коронавирусом приблизилось к 450

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:00 в Казахстане
зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Казахстана.
Новые случаи выявлены в Туркестанской области - 2 случая, Карагандинской области – 1, Северо-Казахстанской области - 1.
На сегодняшний день в стране подтверждены 448 случаев регистрации коронавируса, из них:
- в Нур-Султан - 199;
- Алматы - 91;
- Карагандинской области - 22;
- Атырауской области - 20;
- Акмолинской области - 19;
- Жамбылской области - 6;
- Шымкент - 11;
- Восточно-Казахстанской области - 3;
- Алматинской области - 9;
- Актюбинской области - 7;
- Северо-Казахстанской области - 15;
- Павлодарской области -1;
- Мангистауской области - 1;
- Кызылординской области - 26;
- Западно-Казахстанской области - 2;
- Туркестанской области - 16.