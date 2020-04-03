В Ташкенте начал работу единый центр для доставки помощи пожилым и малообеспеченным

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана начал работу Единый координационный центр по доставке пожилым гражданам и малообеспеченным семьям помощи в виде продуктовых наборов и лекарств.

"Сегодня на основе списка, предоставленного 514 махаллями о малообеспеченных семьях и одиноких пожилых людях, 100 добровольцев доставили 1996 гражданам необходимые продукты питания – куриное мясо, муку, рис, картофель, лук, сахар, масло и макароны", – сообщили в администрации Ташкента.

Нуждающиеся и одинокие пожилые граждане могут позвонить по короткому номеру 1197 и обратиться за помощью.

Сообщается, что центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства, столичной администрации и спонсоров.

В Узбекистане с 16 марта Напомним, что с 1 апреля власти Узбекистана ввели в Ташкенте, Нукусе и областных центрах режим самоизоляции. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома, исключение сделано для походов в продовольственные магазины и аптеки, находящиеся в непосредственной близости возле их домов.

Кроме того, было приостановлено выполнение благотворительных акций, во время которых повышается риск более широкого распространения вируса, особенно среди людей пожилого возраста. С 1 апреля гражданам Узбекистана старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома. Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства.

Также власти с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, что с 27 марта приостановлено движение пассажирского транспорта между областями страны.

На сегодняшний день в стране выявили 221 случаев коронавируса, 25 человек - полностью излечились, 2- скончались.