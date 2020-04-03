Коронавирус: В Казахстане выявлены около 200 человек, контактировавших с одной зараженной

CentralAsia (KZ) - В Усть-Каменогорской области Казахстана выявлены около 200 человек, контактировавших с одной зараженной, сообщает zakon.kz со ссылкой на облздрав.

По его данным, близкие зараженной помещены в карантинный стационар под наблюдение врачей, взяты анализы, результаты отрицательные.

Из четырех пациентов, которые были в одной палате, у троих анализы отрицательные, один анализ находится в работе. Стационар, в котором получала лечение пациентка, находится на карантине. Возможные контактные люди находятся на домашнем карантине. Ведется дезинфекция всех мест их пребывания, прокомментировали в управлении здравоохранения.

Заболевшей казахстанке 82 года. В январе она была в России. Состояние женщины оценивают как стабильное, средней степени тяжести.