Под Ташкентом провели дезинфекцию дорог от коронавируса (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях пользователи поделились видеороликом, как в городе Янгиюль в Ташкентской области проводят дезинфекционные мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом.



Ранее сообщалось, что в Ташкентской области выявлено в общей сложности 5 случаев коронавируса.

На утро 3 апреля коронавирус выявлен у 205 граждан Узбекистана, 25- полностью выздоровели, 2 -скончались.



