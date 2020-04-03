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  3 апреля 2020
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Под Ташкентом провели дезинфекцию дорог от коронавируса (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях пользователи поделились видеороликом, как в городе Янгиюль в Ташкентской области проводят дезинфекционные мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Ташкентской области выявлено в общей сложности 5 случаев коронавируса.

На утро 3 апреля коронавирус выявлен у 205 граждан Узбекистана, 25- полностью выздоровели, 2 -скончались.

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