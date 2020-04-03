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  3 апреля 2020
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В Приморском крае от коронавируса умер первый пациент
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России в Приморском крае сегодня был зарегистрирован первый летальный исход от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

По его словам, пациент находился на лечении с 23 марта.

«У нас печальная новость, в больнице скончался пациент от коронавируса. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь оказалась сильнее. Я выражаю соболезнование родным и близким и еще раз напоминаю, что необходимо соблюдать все меры предосторожности», - сказал губернатор.

Умерший - 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. На данный момент в Приморье зарегистрировано 7 случаев заражения, из них два человека вылечены и выписаны из больницы.

По официальным данным, в России выявлены 3548 зараженных, из них скончался 771 пациент.

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