Олимпийские игры 2021. Кто будет представлять Монголию?

CentralAsia (MNG) - 24 марта 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

Международный олимпийский комитет объявил в среду, что спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпийские игры 2020 года, останутся квалифицированными на перенесенные на 2021 год Игры. Квалификация еще не завершена для 47 процентов всех мест спортсменов на Олимпийских играх.

Квалификация на Токийские игры должна быть завершена к 29 июня 2021 года, сказал спортивный директор МОК Ким Макконнелл.

По состоянию 1 апреля, 15 монгольских спортсменов и национальная женская баскетбольная команда 3×3 прошли отбор на Олимпийские игры 2021 года. Пока следующие спортсмены получили путевки на Олимпийские игры;

• Стрельба – Ц. Анударь, З. Даваахуу, О. Есугэн и О. Гундэгмаа

• Пара-стрельба – З.Ганбаатар

• Вольная борьба – Т.Тулга и С.Батцэцэг

• Легкая атлетика – Б.Мөнхзаяа

• Национальная женская баскетбольная команда 3 × 3

• Пара-тхэквондо – Г.Болор-Эрдэнэ и Х.Энхтуяа

• Стрельба из лука – Б. Отгонболд

• Пара-стрельба из лука – Н.Мөнхбаатар

• Пауэрлифтинг – Э.Содномпилжээ

• Бокс – Б.Чинзориг и О.Бямба-Эрдэнэ

Монголия участвовала в своих первых Олимпийских играх в 1964 году в Токио, Япония. С тех пор монголы выиграли два золота, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей на 12 Олимпийских и Паралимпийских играх соответственно.