Коронавирус в Казахстане: В Алматы выздоровели два пациента

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы от коронавируса излечили двух женщин, одна из них прилетела 15 марта рейсом Стамбул — Алматы, вторая из Египта 22 марта, сообщает Минздрав Казахстана.

На лечении в инфекционных стационарах в настоящий момент находится 81 пациент. Состояние у 68-ми больных удовлетворительное. Состояние 2-х взрослых тяжёлое, у 11-ти взрослых средней степени тяжести.

На утро 3 апреля в Алматы количество зараженных составило 91 человек, число выздоровевших — 13 человек, из них двое детей. На двухдневном карантине 446 граждан, на домашнем - 4411 человек.