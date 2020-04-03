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  3 апреля 2020
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В Казахстане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:00 в Казахстане
зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Новые случаи выявлены в Алматы - 2 случая и Северо-Казахстанской области - 3 случая. На сегодняшний день в стране подтверждены 453 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 199;

- Алматы - 93;

- Карагандинской области - 22;

- Атырауской области - 20;

- Акмолинской области - 19;

- Жамбылской области - 6;

- Шымкент - 11;

- Восточно-Казахстанской области - 3;

- Алматинской области - 9;

- Актюбинской области - 7;

- Северо-Казахстанской области - 18;

- Павлодарской области -1;

- Мангистауской области - 1;

- Кызылординской области - 26;

- Западно-Казахстанской области - 2;

- Туркестанской области - 16.
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