В Казахстане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:00 в Казахстане

зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Новые случаи выявлены в Алматы - 2 случая и Северо-Казахстанской области - 3 случая. На сегодняшний день в стране подтверждены 453 случая регистрации коронавируса, из них:

- в Нур-Султане - 199;



- Алматы - 93;



- Карагандинской области - 22;



- Атырауской области - 20;



- Акмолинской области - 19;



- Жамбылской области - 6;



- Шымкент - 11;



- Восточно-Казахстанской области - 3;



- Алматинской области - 9;



- Актюбинской области - 7;



- Северо-Казахстанской области - 18;



- Павлодарской области -1;



- Мангистауской области - 1;



- Кызылординской области - 26;



- Западно-Казахстанской области - 2;



- Туркестанской области - 16.