Погашение ипотеки будет отложено на три месяца, - МонголБанк

CentralAsia (MNG) - ЦБ Монголии МонголБанк принял еще одно решение по снижению негативного воздействия COVID-19 на экономику, банковский и финансовый сектор во время пандемии.

В частности, МонголБанк, Министерство финансов, Монгольская ипотечная корпорация ОССК и банки приняли следующие решения, чтобы охватить людей, которые получили льготные ипотечные кредиты от правительства. В них:

1.Если заемщик с процентной ставкой по ипотечному кредиту 8 или 5 процентов подает заявку на изменение графика погашения кредита, отложить выплату основного долга и процентов один раз на срок до 3 месяцев и продлить график погашения кредита на этот период;

2.Это соглашение применимо к заемщикам, у которых есть дефолты по погашению кредитов после 31 января 2020 года, и для расчета периода отсрочки от запланированной даты дефолтов;

3.Заемщик должен подать запрос об изменениях в погашении кредита в банку-клиенту до 1 мая 2020 года, передает МонголБанк.

С начала ипотечного кредитования по годовой ставке 8 процентов в общей сложности 93,4 тысячи граждан были охвачены ипотечной программой и имеют собственные квартиры.