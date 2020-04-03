[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 апреля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Персонал службы доставки в Узбекистане не тестируется на COVID-19 - Минздрав РУз

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 3 апреля проходит брифинг в штабе АИМК с участием руководителя Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмата Атабекова.

Как сообщил в ходе брифинга глава Санэпиднадзора РУз., сотрудники службы доставки не проходят тестирование на коронавирус.

"Персонал службы доставки пищи, продуктов и т.д. не тестируется на COVID-19. При доставке пищи они должны соблюдать надлежащие меры предосторожности, т.е. должны соблюдать масочный режим, ношение резиновых перчаток, а также соблюдать дистанцию не менее 1 метра. У всех работников проводится утренний осмотр с измерением температуры тела. Персонал с признаками простудных заболеваний не допускается к работе", - отметил Атабеков.

Напомним, что в Узбекистане на сегодняшний день выявили 221 случаев коронавируса, 25 человек - полностью излечились, 2- скончались.

Новости по теме:

print
CentralAsia приносит извинения читателям за сокращение количества, оперативности и охвата новостей. СМИ не попали в перечень разрешенных видов деятельности в период чрезвычайного положения.
  • Погашение ипотеки будет отложено на три месяца, - МонголБанк
  • К концу 2 апреля число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось до 205
  • У министра здравоохранения Израиля обнаружили коронавирус, ряд чиновников, которые контактировали с ним тоже отправлены на карантин



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com