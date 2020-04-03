Персонал службы доставки в Узбекистане не тестируется на COVID-19 - Минздрав РУз

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 3 апреля проходит брифинг в штабе АИМК с участием руководителя Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмата Атабекова.

Как сообщил в ходе брифинга глава Санэпиднадзора РУз., сотрудники службы доставки не проходят тестирование на коронавирус.

"Персонал службы доставки пищи, продуктов и т.д. не тестируется на COVID-19. При доставке пищи они должны соблюдать надлежащие меры предосторожности, т.е. должны соблюдать масочный режим, ношение резиновых перчаток, а также соблюдать дистанцию не менее 1 метра. У всех работников проводится утренний осмотр с измерением температуры тела. Персонал с признаками простудных заболеваний не допускается к работе", - отметил Атабеков.

Напомним, что в Узбекистане на сегодняшний день выявили 221 случаев коронавируса, 25 человек - полностью излечились, 2- скончались.



