В трех городах Казахстана построят инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций
CentralAsia (KZ) - В городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент в Казахстане построят инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций. Данное решение принято 3 апреля во время селекторного заседания правительства РК.
Предложение о строительстве внесено Министерством здравоохранения.
Также во время заседания стало известно, что в Нур-Султане и Алматы продлят карантин до 13 апреля.
В Казахстане число зараженных достигло 453 человек, умерло — 3.