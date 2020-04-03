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  3 апреля 2020
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В трех городах Казахстана построят инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций

CentralAsia (KZ) -  В городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент в Казахстане построят инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций. Данное решение принято 3 апреля во время селекторного заседания правительства РК.

Предложение о строительстве внесено Министерством здравоохранения.

Также во время заседания стало известно, что в Нур-Султане и Алматы продлят карантин до 13 апреля.

В Казахстане число зараженных достигло 453 человек, умерло — 3.

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