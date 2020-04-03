В Узбекистане имеется запас более 200 тыс.ПЦР-тестов на коронавирус, - Минздрав РУз

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на сегодняшний день имеется запас более 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом 3 апреля в ходе брифинга в Ташкенте сказал глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Атабеков.

По словам Атабекова, к концу текущего месяца планируется подготовить 50 тыс. тестов. До этого необходимо завершить клинические испытания в Агентстве СЭБ МЗ РУЗ, и подать документы в Фармкомитет РУз.

В Узбекистане на сегодняшний день выявили 221 случай коронавируса, 25 человек полностью излечились, 2 человека скончались.