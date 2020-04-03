У 17 пациентов с коронавирусом наблюдается пневмония, - Минздрав Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Главный санитарный инспектор Узбекистана рассказал о состоянии пациентов, зараженных коронавирусом.

«У 17 пациентов пневмония. Они находятся в институте вирусологии. Состояние четырех граждан оценивается как тяжелое. 2 пациента в стабильно тяжелом состоянии», - заявил глава инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Узбекистана Нурмат Атабеков.

«Я думаю, что мы полностью ещё не понимаем, что ситуация ухудшается. Встречаются случаи нарушения карантинных требований, бесцельного времяпровождения на улицах, невыполнения рекомендаций медицинского персонала. К сожалению, несмотря на симптомы, есть те, кто халатно относится к своему здоровью и вовремя не обращается за медицинской помощью, и обращается в больницу, лишь когда их состояние ухудшается», - сказал Атабеков.

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, на 10:00 3 апреля количество людей с диагнозом коронавирусная инфекция увеличилось на 16 человек и достигло 221.

По состоянию на 3 апреля выздоровело 25 пациентов.