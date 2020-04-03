Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений (видео)
- Азия и мир, общество
- 15:07, 03 апреля 2020
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- Обновлено: 15:10, 03 апреля 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В конце 2019 года в китайском городе Ухань впервые была обнаружена коронавирусная инфекция. Город был закрыт на жесткий карантин 23 января. Русская служба ВВС подготовило видеорепортаж о том, что там сейчас происходит.
Сейчас в Ухани постепенно снимают жесткие карантинные ограничения и город постепенно возвращается к обычной жизни, а с 8 апреля будут полностью сняты ограничения на въезд и выезд.
Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе.
Видео можете посмотреть тут.