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  3 апреля 2020
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Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений (видео)
Ухань после карантина /фото EPA
Ухань после карантина /фото EPA

CentralAsia (CA) -  В конце 2019 года в китайском городе Ухань впервые была обнаружена коронавирусная инфекция. Город был закрыт на жесткий карантин 23 января. Русская служба ВВС подготовило видеорепортаж о том, что там сейчас происходит.

Сейчас в Ухани постепенно снимают жесткие карантинные ограничения и город постепенно возвращается к обычной жизни, а с 8 апреля будут полностью сняты ограничения на въезд и выезд.

Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе.

Видео можете посмотреть тут.

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