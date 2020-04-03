Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений (видео)

Ухань после карантина /фото EPA

CentralAsia (CA) - В конце 2019 года в китайском городе Ухань впервые была обнаружена коронавирусная инфекция. Город был закрыт на жесткий карантин 23 января. Русская служба ВВС подготовило видеорепортаж о том, что там сейчас происходит.



Сейчас в Ухани постепенно снимают жесткие карантинные ограничения и город постепенно возвращается к обычной жизни, а с 8 апреля будут полностью сняты ограничения на въезд и выезд.



Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе.

Видео можете посмотреть тут.