Перспективы экономического роста Монголии в 2020 году уменьшаются из-за COVID-19, - АБР

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что экономический рост в Монголии резко сократится в 2020 году из-за новой пандемии коронавируса (COVID-19), но возобновится в 2021 году, когда вспышка стихнет, говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР), опубликованном сегодня, 3 апреля.

В своем Азиатском прогнозе развития (Asian Development Outlook ADO) до 2020 года, АБР прогнозирует, что экономический рост в Монголии снизится до 2,1% в 2020 году по сравнению с темпами роста в 5,1%, зафиксированными в 2019 году, до восстановления до 4,6% в 2021 году. ADO является ведущим ежегодным экономическим изданием АБР.

«В последние три года в Монголии происходило устойчивое восстановление экономики, но вспышка COVID-19 представляет собой серьезную проблему из-за воздействия на глобальные и региональные экономические условия», - сказал директор по стране АБР в Монголии Павит Рамачандран.

«По мере продвижения Монголии ей необходимо будет сделать все возможное, чтобы обеспечить поддержку уязвимых слоев населения, затронутых экономической ситуацией, и при этом внимательно следить за основами макроэкономики и финансовой стабильностью», - сказал он.

Снижение спроса на сырье и снижение цен на сырьевые товары, вызванное замедлением в Китае, а теперь вспышкой COVID-19, приведет к сокращению экспорта угля, меди, железной руды, цинка и сырой нефти, что будет стимулировать рост вниз дальше. Рост восстановится после восстановления роста в КНР и торговой напряженности, а COVID-19 касается ослабления, что позволит восстановить экспорт и внутренний спрос.

Вспышка COVID-19, вероятно, означает, что рекордные расходы, запланированные в бюджете 2020 года, не будут реализованы, поэтому ожидается, что вклад государственного потребления и инвестиций в экономический рост сократится. Частное потребление будет ниже в 2020 году из-за COVID-19 и запаздывающего влияния ограничений потребительского кредитования, введенных в 2019 году.

В 2020 году, по прогнозам, дефицит счета текущих операций увеличится, в основном за счет ожидаемого сокращения сальдо торгового баланса по мере сокращения экспорта, ухудшения условий торговли, замедления экономического роста в КНР и негативного вторичного эффекта от COVID-19. Дефицит несколько сузится в 2021 году, поскольку эти эффекты уменьшатся.

Средняя инфляция выросла до 7,3% в 2019 году, но снизится до 6,6% в 2020 году по мере замедления экономики. Тем не менее, согласно прогнозам, в 2021 году она будет ускорена и приблизится к цели центрального банка в отношении роста спроса и экономической активности, поскольку влияние COVID-19 на замедление роста и отсроченное воздействие амортизации в торгах осознается.

На горизонте вырисовывается несколько рисков. Более глубокие и более длительные последствия COVID-19 могут привести к еще более низкому росту в 2020 году, чем прогнозировалось, повысить уровень безработицы и оказать серьезное давление на платежный баланс и финансовое положение, что сделает инвесторов менее склонными брать на себя долг Монголии и порождать проблему ликвидности для банковской системы. Кроме того, задолженность домашних хозяйств может ухудшить риски небанковских финансовых учреждений. Качество активов в банковской системе может быть поставлено под угрозу, что приведет к кредитному кризису, что негативно скажется на экономической активности.

АБР привержен достижению процветающей, всеобъемлющей, устойчивой и устойчивой Азии и Тихого океана, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. Основанная в 1966 году, она принадлежит 68 членам — 49 из региона, -говорится в сообщении АБР.