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  3 апреля 2020
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Главы Туркменистана и Татарстана обсудили ситуацию, связанную с коронавирусом

CentralAsia (TM) -  Накануне, 2 апреля, состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Стороны, подтвердив готовность к дальнейшей активизации сотрудничества по широкому спектру направлений, обсудили шаги по продвижению достигнутых ранее соглашений, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Главы Туркменистана и Татарстана отметили также важность наращивания контактов в культурно-гуманитарной сфере. Туркменский лидер выразил благодарность за проявляемую заботу о студентах, обучающихся в высших учебных заведениях Татарстана.

Собеседники обсудили ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, оказывающей негативное влияние на мировую экономику, и в данном контексте – вопросы производства медицинских средств для профилактики его распространения.

Была выражена уверенность, что, несмотря на внешние факторы, своевременно предпринятые совместные меры позволят сохранить нынешнюю динамику развития торгово-экономического сотрудничества.

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