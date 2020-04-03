Пандемия коронавируса ускорила наступление многих событий в мире, которые должны были произойти в будущем, - профессор Университета Цинхуа

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CentralAsia (CA) - Пандемия коронавируса ускорила наступление многих событий в мире, считает профессор Института журналистики университета Цинхуа Шэнь Ян.



В некоторых аспектах наша жизнь претерпела изменения, которые должны были произойти лишь через десять лет. Но автор статьи, опубликованной в газете Хуаньцю шибао, перевод которой подготовило ИноСми, отмечает, что такое ускорение увеличило и число рисков.



Пустые улицы, изможденные больные, героизм медицинских работников и чрезвычайные меры правительств разных стран — вот передний план картины, созданной эпидемией коронавируса. На заднем плане — приостановление работы индустрии кино и туризма, остановка развития традиционных профессий и процветание интернета. Все это отражает глубокие изменения в мире, принесенные эпидемией.



Повсеместное ограничение передвижения, закрытие границ и изоляция будто возвращают людей в Средневековье. Мировая промышленная реорганизация неизбежна. Более пристальное внимание к «суверенной глобализации», направленной на собственные культурные характеристики и локализованные решения, может сохраниться и после окончания эпидемии.



Внутри каждой страны все, что можно реализовать без контакта между людьми, становится насущной потребностью народа. Большой толчок получило развитие бесконтактных отраслей. В поток развития попали роботы, искусственный интеллект, автономная электронная коммерция, беспилотные летательные аппараты, онлайн-конференции, распознавание изображений и другие отрасли. Невольно начинаешь задумываться о том, что если роботы, технологии удаленной работы и 3D-печати станут более совершенными, то для прокладывания глобальной цепочки обрабатывающей промышленности не нужно будет пересекать страны и океаны.



По сути, бесконтактная жизнь — это развитие искусственного интеллекта до человеческих способностей, это тенденция будущего. С одной стороны, это может помочь людям усилить способность получать информацию через сеть, с другой, — быстро повысить эффективность связи с внешним миром. Безграничная связь еще больше расширила круг духовной жизни людей в период эпидемии. В то же время каждый раз, когда искусственный интеллект заменяет определенную способность человека, это вызывает увядание этой способности. Поэтому, если человек не сможет расширить свое пространство на духовном уровне, ценность социальной функции будет значительно снижена.



Эпидемия ускорила тенденцию к жизни в эпоху искусственного интеллекта без межличностных контактов. Это в некоторой степени может привести к безработице, которая должна произойти через некоторое время после того, как роботы начнут заменять человека в больших масштабах. В будущем во время широкого распространения роботов некоторые люди будут поддерживать свою жизнь за счет минимального социального обеспечения, компенсируемого роботами или искусственным интеллектом. Эпидемия ускорила наступление этого дня.



Что касается нашей повседневной жизни, в соответствии со статистикой за февраль этого года, ежедневное времяпрепровождение в интернете увеличилось с четырех часов, как это было в июне прошлого года, до восьми часов. Это должно было произойти на десять лет позже, но мы достигли критической точки уже сейчас. Это также означает, что помимо восьми часов, которые мы ежедневно тратим на сон, восемь из оставшихся шестнадцати мы проводим в интернете, и это больше, чем наше времяпрепровождение в реальной жизни. Эпидемия подвигла нас раньше времени перейти к жизни в виртуальной реальности. В частности, пожилые и люди, далекие от интернета, стали активно пополнять ряды интернет-пользователей. Благодаря базовому снабжению водой и электричеством, популяризации ведения интернет-бизнеса в домашних условиях и полному обеспечению сетевой информацией, эпидемия способствовала виртуальному выживанию «домоседов».



Борьба с эпидемией коронавируса включает три этапа — обнаружение, изоляция, профилактика и контроль. В этом процессе большое внимание отдается большим данным. Интеграция различных источников информации с помощью технологии больших данных позволяет упорядочить и обработать идентификационную информацию людей, их действия, траекторию движения и состояние здоровья. Можно сказать, что это первый в истории человечества случай объединения данных общенародного характера, и такая унификация основана на авторизации пользователей. Непрерывное развитие эпидемической ситуации приведет к дальнейшему развитию технологии больших данных и улучшению способности людей использовать большие данные для понимания общества. Таким образом, текущая обстановка способствует проникновению больших данных в слабо защищенную частную жизнь общества.



Эпидемия коронавирусной инфекции ускорила наступление многих событий, которые должны были произойти в будущем. Такого рода ускорение значительно увеличило многие риски, на которые мы должны реагировать с помощью более совершенных механизмов информационной прозрачности. В то же время это принесло множество возможностей для развития, которые должны были появиться только через десять лет. Это требует от нас заблаговременно предпринять действия по корректировке концепций и подготовке стратегий.