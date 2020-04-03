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  3 апреля 2020
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Россия доставила в Туркменистан 46 самосвалов «КамАЗ»

CentralAsia (TM) -  В городе Туркменбаши состоялась церемония освящения автомобилей Камского автомобильного завода, прибывших в Международный морской порт, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Сорок шесть самосвалов марки КамАЗ с опрокидывающимися платформами объёмом двадцать кубических метров, доставили в порт российские сухогрузы «Сенатор» и «Этим Эмин».

Поставка большегрузных автомобилей произведена в рамках долгосрочного контракта между компанией «КамАЗ» Республики Татарстан Российской Федерации и туркменским агентством «Türkmenawtoulaglary».

В августе-сентябре 2019 года от татарских партнёров в порт для Туркменистана поступило 225 единиц автомобильной техники. В том же году, в декабре, Туркменистан импортировал полуприцепы «КамАЗ», значительно увеличивающие грузоподъёмность автомобилей.

По информации издания, в порту готовятся к прибытию из России очередной партии «КамАЗов» в составе 40 автомобилей.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в июне 2019 года подписал постановление, разрешив туркменским ведомствам заключить контракты с «КамАЗом» на поставку около 2 тыс. грузовиков и запчастей к ним.

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