В Туркменистан поставили российский препарат, тестируемый на лечение коронавируса

CentralAsia (TM) - Партия российского препарата "Триазавирин", который проходит в Китае тестирование на лечение коронавируса, поставлена в Туркменистан. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя совета директоров предприятия "Медсинтез", на котором производится лекарство, Александра Петрова.



Ранее препарат был отправлен в Китай в качестве гуманитарной помощи, там его испытывают на лечение коронавируса.

"Мы поставили [препарат] в Туркменистан. Это - не гуманитарная партия, были выделены средства, и они купили для себя. Партия была большая, около 2 тыс. упаковок. В каждой упаковке 20 капсул", - цитирует издание Петрова.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

Напомним, что по официальным данным, в Туркменистане не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.