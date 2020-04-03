В сети появилось видео срочного строительства инфекционной больницы в Нур-Султане
CentralAsia (KZ) - В соцсетях появилось видео срочного строительства инфекционной больницы в столице Казахстана Нур-Султане.
На видео говорится о том, что стройка началась в районе 40 станции. Срок реализации — 15 дней.
Сегодня в ходе селекторного заседания правительства Казахстана, стало известно, что в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте построят инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций.
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Стройка уже началась в районе 40 станции. Срок реализации 15 дней! Верим в вас ? ⠀ Напомним, по предложению Министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц ИЗ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ КОНСТРУКЦИЙ в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, - отмечается на сайте главы правительства