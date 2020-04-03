В сети появилось видео срочного строительства инфекционной больницы в Нур-Султане

кадр из видео

CentralAsia (KZ) - В соцсетях появилось видео срочного строительства инфекционной больницы в столице Казахстана Нур-Султане.

На видео говорится о том, что стройка началась в районе 40 станции. Срок реализации — 15 дней.

Сегодня в ходе селекторного заседания правительства Казахстана, стало известно, что в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте построят инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций.