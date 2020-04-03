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  3 апреля 2020
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В сети появилось видео срочного строительства инфекционной больницы в Нур-Султане
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (KZ) -  В соцсетях появилось видео срочного строительства инфекционной больницы в столице Казахстана Нур-Султане.

На видео говорится о том, что стройка началась в районе 40 станции. Срок реализации — 15 дней.

Сегодня в ходе селекторного заседания правительства Казахстана, стало известно, что в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте построят инфекционные больницы из быстровозводимых конструкций.

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