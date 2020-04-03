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  3 апреля 2020
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Власти Израиля отрезали от внешнего мира город Бней-Брак, населенную иудеями-ортодоксами

CentralAsia (CA) -  Полиция Израиля окружила город Бней-Брак баррикадами и начала эвакуацию около 4500 пожилых людей после того, как в густонаселенном районе произошла вспышка заражения коронавирусом.

Бней-Брак, преимущественно населенный ультраортодоксальными евреями, находится недалеко от столицы Тель-Авива, но город беден и перенаселен.

Некоторые ультраортодоксальные раввины, которые давно не доверяли власти израильского государства в отношении своего образа жизни, также первоначально отвергли жесткие меры по борьбе с коронавирусом, снижая риск и отказываясь закрывать синагоги и религиозные семинарии.

По оценкам медицинских экспертов, до 38% из примерно 200 000 жителей Бней-Брака могут быть инфицированы, что значительно выше среднего показателя по стране.

Кабинет министров Израиля объявил город «зоной ограниченного доступа» в четверг вечером, а меры были введены рано утром в пятницу. Около 1000 полицейских задействованы в оцеплении города. Жителям не разрешается покидать город, за исключением особых обстоятельств.

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