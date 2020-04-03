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  3 апреля 2020
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Ангела Меркель вернулась на работу после самоизоляции
Ангела Меркель
Ангела Меркель
// Пресс-служба президента

CentralAsia (CA) -  Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вернулась на работу после карантина, сообщает reuters со ссылкой на официального представителя канцлера.

Меркель сдала несколько тестов и приступила к работе после двухнедельного карантина.

Она находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.

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