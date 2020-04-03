Ангела Меркель вернулась на работу после самоизоляции
- Азия и мир, общество
- 17:06, 03 апреля 2020
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CentralAsia (CA) - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вернулась на работу после карантина, сообщает reuters со ссылкой на официального представителя канцлера.
Меркель сдала несколько тестов и приступила к работе после двухнедельного карантина.
Она находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.