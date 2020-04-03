Около 130 граждан Украины застряли в Узбекистане из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - В МИД Украины пообещали, что вернут домой всех украинцев, которые застряли за границей. Однако примерно 130 граждан Украины сейчас находятся в Узбекистане и уже долгое время не могут прилететь на Родину. Когда именно состоится их долгожданный рейс – неизвестно, пишет украинский 24-канал.

Украинец из Херсона, который сейчас находится в Узбекистане, Руслан Камалов в эфире 24 канала заявил, что по состоянию на 3 апреля 2020 года ситуация с эвакуацией еще критичнее, чем была раньше.

"Люди не в лучшей ситуации, ведь у многих заканчиваются финансы и вообще попытки их найти. МИД не выходит на связь. Посольство разводит руками и не может ничего сделать. Они сказали, что информацию, которую дают, а также механизмы, которые пробуют сделать, – совершенно разные и не имеют связи", – пояснил мужчина.

Камалов отметил, что он и другие граждане просто не успели вернуться домой. Когда президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у них есть 3 дня для того, чтобы прилететь в Украину – в Узбекистане уже были закрыты границы.

Позже в Консульстве Украины в Узбекистане пообещали, что людей эвакуируют.

"После того, как я в эфире рассказал о ситуации, консулы начали звонить к нам. Они спросили, готовы ли мы на платную обсервацию. Цена – 200 евро с человека. Все согласились", – сказал Камалов.

На следующий день граждане Украины узнали, что на 31 марта готовят рейс для эвакуации. Однако он так и не состоялся, ведь, по словам посольства Украины в Республике Узбекистан, Кабмин не позволил, чтобы рейс вылетал. Причину такого решения не рассказали.

"Нам сказали, что ближайшая дата для вылета – 24 апреля. Однако я думаю, что это будет значительно позже", – заметил мужчина.

Он рассказал, что Консульство может выделить каждому украинцу 50 долларов. Однако этих средств хватает лишь на 3 дня.

"При этом, чтобы получить 50 долларов, нужно собрать большой пакет документов, который будет подтверждать, что у нас нет помощи из Украины и заработка в Узбекистане. Собрать это невозможно, ведь все сейчас закрыто, – отметил Камалов.

Украинцы заверили, что готовы вернуться в Украину даже за собственные средства.

"Мы устали не быть на Родине. Все готовы пройти обсервацию. У нас нет людей, которые будут паниковать, как это было на вьетнамском рейсе. Среди нас – женщины, дети и люди старшего возраста, которые готовы общаться", – рассказал Камалов.