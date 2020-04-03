Премьер России Мишустин допустил развитие событий с коронавирусом в стране по самому сложному сценарию

CentralAsia (KZ) - Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.



«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию», - сказал Мишустин.

Мишустин назвал абсолютно оправданным решение президента РФ Владимира Путина о продлении до 30 апреля режима нерабочих дней в стране, заявив, что эта мера, прежде всего направлена на защиту здоровья людей.