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  3 апреля 2020
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Премьер России Мишустин допустил развитие событий с коронавирусом в стране по самому сложному сценарию

CentralAsia (KZ) -  Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.

«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию», - сказал Мишустин.

Мишустин назвал абсолютно оправданным решение президента РФ Владимира Путина о продлении до 30 апреля режима нерабочих дней в стране, заявив, что эта мера, прежде всего направлена на защиту здоровья людей.

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